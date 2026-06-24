Волонтеры выходили упавших из гнезда бельчат в Ижевске

Бельчат выпустили на свободу. Фото: пресс-служба «Парков Ижевска»

Волонтеры столицы Удмуртии выходили нескольких бельчат, которых горожане обнаружили в парке Кирова. Историю выздоровления зверьков в эфире радио «Адам» рассказала заместитель генерального директора «Парков Ижевска» Ольга Калашникова.

По ее словам, каждую весну сотрудники парков сталкиваются с печальным явлением, которое в шутку называют «белкопад». Когда у белок недостаточно пищи и безопасных убежищ, они порой избавляются от новорожденных детенышей. Подобных малышей и обнаружили посетители парка Кирова, после чего передали специалистам. Волонтеры взяли зверьков под опеку: у одного из них оказался перелом конечности, другого повредила ворона.

Фото: пресс-служба «Парков Ижевска»

Несколько недель реабилитации, кормления и ухода сделали свое дело – животные заметно окрепли и набрались сил.

«Эти бельчата превратились в здоровых, активных, прыгающих белок», – поделилась Ольга Калашникова. После полного восстановления их выпустили на свободу.

Чтобы в будущем белки реже бросали потомство, руководство парка намерено оборудовать территорию искусственными домиками для гнездования. Это, уверены в администрации, даст грызунам больше возможностей для безопасности и снизит риск «белкопада».

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