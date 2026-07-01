Капремонт улицы Удмуртской в Ижевске. Фото: пресс-служба администрации Ижевска

В Ижевске продолжается капитальный ремонт одной из ключевых магистралей – улицы Удмуртской. В работах ежедневно участвуют в среднем 157 человек и 86 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Удмуртии.

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

На данный момент строители завершили подготовку земляного полотна и приступили к укладке щебеночно-песчаной смеси. Следующий этап – формирование 20-сантиметрового слоя из органоминеральной смеси, которая обеспечит стабилизацию дорожной конструкции. Финишное покрытие выполнят из асфальтобетона. Такая многослойная технология, по замыслу проектировщиков, заметно увеличит межремонтные сроки службы дороги с учетом растущей интенсивности движения.

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Тротуары выполняются на 9 участках из 12: на них монтируют основание, устанавливают бордюры, прокладывают инженерные коммуникации и уже начали укладку плитки. Активно ведутся работы и во всех четырех карманных парках, которые появятся вдоль обновленной улицы, – там устанавливают бортовые камни, готовят основания и разбивают зоны отдыха.

Система ливневой канализации выполнена на 75%. В рамках ремонта предусмотрена установка дополнительных дождеприемников, что позволит избежать скопления воды на проезжей части и сделает передвижение по улице комфортнее. Из 22 ремонтных участков ливневки завершено 5, на остальных 17 работы продолжаются.

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Подрядчики работают с опережением графика. Завершить весь комплекс работ намерены к 1 сентября.

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