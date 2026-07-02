16-летняя девушка погибла в ДТП на федеральной трассе в Удмуртии

В аварии пострадали два человека, один погиб. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Вечером 1 июля на участке федеральной трассы у села Пугачево в Малопургинском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.

18-летний водитель автомобиля «Хендай Сантафе» не справился с управлением, допустил занос транспорта, съехал с дороги и опрокинулся.

Машину вынесло с трассы. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

В аварии пострадали водитель и его 19-летний пассажир. Еще одна пассажирка «Хендая» – 16-летняя девушка – умерла от полученных травм в больнице.

Отмечается, что стаж водителя составляет всего шесть месяцев.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Где купить бензин в Ижевске: актуальные адреса заправок на 2 июля

Депутата Госсовета Удмуртии осудили за сокрытие средств предприятия от налоговой

Приемка школ и детских садов к новому учебному году началась в Ижевске