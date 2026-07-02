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НовостиПроисшествия2 июля 2026 8:22

16-летняя девушка погибла в ДТП на федеральной трассе в Удмуртии

Водитель «Хендая» не справился с управлением и вылетел с дороги
Виола Романова
В аварии пострадали два человека, один погиб. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

В аварии пострадали два человека, один погиб. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Вечером 1 июля на участке федеральной трассы у села Пугачево в Малопургинском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.

18-летний водитель автомобиля «Хендай Сантафе» не справился с управлением, допустил занос транспорта, съехал с дороги и опрокинулся.

Машину вынесло с трассы. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Машину вынесло с трассы. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

В аварии пострадали водитель и его 19-летний пассажир. Еще одна пассажирка «Хендая» – 16-летняя девушка – умерла от полученных травм в больнице.

Отмечается, что стаж водителя составляет всего шесть месяцев.

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