16-летняя девушка погибла в ДТП на федеральной трассе в Удмуртии

Вечером 1 июля на участке федеральной трассы у села Пугачево в Малопургинском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.
18-летний водитель автомобиля «Хендай Сантафе» не справился с управлением, допустил занос транспорта, съехал с дороги и опрокинулся.
В аварии пострадали водитель и его 19-летний пассажир. Еще одна пассажирка «Хендая» – 16-летняя девушка – умерла от полученных травм в больнице.
Отмечается, что стаж водителя составляет всего шесть месяцев.
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