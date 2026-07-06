Четыре человека пострадали в ДТП в Ижевске

В аварии травмы получили оба водителя и две пассажирки. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Ночью 4 июля в ДТП на улице Клубной в Ижевске пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.

По предварительным данным, 32-летний водитель «Дэу Матиз» при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с «ВАЗ-2109» под управлением 23-летнего молодого человека, который двигался навстречу прямо.

Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

В аварии травмы получили оба водителя и две пассажирки: 39-летняя женщина из «Дэу» и 20-летняя девушка из «девятки». При этом в «девятке» никто из находившихся в салоне не был пристегнут, пассажирка «Матиза» также пренебрегла ремнем безопасности.

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