ВТБ поддержал новую экранизацию романа «Война и мир» режиссера Сергея Урсуляка

Режиссер Сергей Урсуляк начал работу над многосерийным фильмом по роману Льва Толстого «Война и мир»(16+). Это первая отечественная многосерийная экранизация после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука за последние 60 лет. Роли в проекте исполняют Сергей Маковецкий, Анна Михалкова, Алексей Серебряков, Михаил Пореченков, Светлана Крючкова и другие. Генеральный спонсор экранизации – банк ВТБ.
«Война и мир» – одно из главных, краеугольных произведений русской литературы. У меня, как всегда, много молодых артистов, которые будут работать вместе с известными профессионалами. У нас заняты Алексей Серебряков, Сергей Маковецкий, Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Лика Нифонтова, Александр Балуев, Михаил Пореченков», – прокомментировал режиссер Сергей Урсуляк.
Для ВТБ участие в проекте стало продолжением долгосрочной программы по поддержке и сохранению культурного наследия. Банк уже более 20 лет помогает развивать значимые проекты, в том числе помогая актуализировать русскую классическую литературу.
Главные роли в проекте исполнят:
Никита Волков - князь Андрей Болконский
Мария Золотухина - Наташа Ростова
Никита Языков - Пьер Безухов
Варвара Бочкова - Элен Курагина
Алексей Серебряков - князь Николай Болконский
Михаил Пореченков - граф Илья Ростов
Анна Михалкова - графиня Наталья Ростова
Евгений Кошелев - Анатоль Курагин
Никита Ефремов - Федор Долохов
Лика Нифонтова - Анна Друбецкая
Светлана Крючкова - Марья Ахросимова
Сергей Маковецкий - князь Василий Курагин
Александр Яценко - Платон Каратаев
Александр Балуев - Михаил Кутузов
Федор Федотов - Николай Ростов
За создание многосерийного фильма также отвечают кинокомпания «Москино», телеканал «Россия» и онлайн-кинотеатр START при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).