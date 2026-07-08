Ипотечный рынок в июне 2026 года показал один из лучших результатов за полтора года

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Аналитики Домклик изучили, как распределился спрос между различными сегментами недвижимости. По итогам июня 2026 года объем выданной ипотеки в России достиг 345 млрд рублей. Это на 49,7% больше, чем в мае, и на 76% превышает показатели июня прошлого года. Такой результат стал одним из лучших за последние полтора года.

Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка:

«Жилищный рынок продемонстрировал уверенный летний старт после традиционного майского затишья. Это доказывает суммарный рост на 76% в годовом выражении и почти 50% прирост к маю 2026. Помимо возросшего спроса на новостройки, продолжают увеличиваться объемы выдач на вторичное (+5,6%) и особенно загородное жильё (+60%), что говорит о диверсификации предпочтений покупателей».

Фото: предоставлено Сбербанком

Распределение выдач Сбера по типам жилья для топ-10 регионов по объему выдач в июне 2026 года: первичное и вторичное жилье, загородная недвижимость, нецелевой кредит под залог недвижимости. Загородная недвижимость включает в себя готовые загородные дома и ИЖС. Данные округлены до десятых и отсортированы по доле первичной недвижимости в общем объеме выдач по региону.

Первичный рынок: мощный рывок после майского затишья

Новостройки традиционно остаются локомотивом ипотечного рынка. В июне россияне оформили кредиты на покупку квартир в новостройках на сумму 198,8 млрд рублей. Это на 72,4% больше, чем в мае и на 56,2% выше показателей годовой давности.

Доля первичного рынка в общей структуре выдач составила 57,6% – это выше майского значения и свидетельствует о сохраняющемся приоритете новостроек для заемщиков. Столь значительный прирост к маю объясняется как сезонным фактором, отложенным спросом, который реализовался в начале лета, а также ажиотажем из-за ожидаемых изменений условий по Семейной ипотеке.

По итогам июня 2026 наибольшая доля сделок с новостройками была проведена в Республике Адыгея (79,1%), Пензенской области (73,9%) и Санкт-Петербурге (71,1%).

Вторичный рынок: стабильный рост

Рынок готовых квартир демонстрирует умеренный ежемесячный прирост, а также значительные показатели в годовом сравнении. По итогам июня объем выдач на вторичную недвижимость составил 62,6 млрд рублей, что на 5,6% выше майского показателя. Однако по сравнению с июнем 2025 года рост составил 131,9% – более чем в два раза.

Такая динамика подтверждает тренд на постепенное восстановление интереса к готовому жилью: заемщики все чаще рассматривают этот сегмент как альтернативу новостройкам.

Высоким спросом готовые квартиры по-прежнему пользуются у жителей северных регионов и Дальнего Востока: Архангельской (45,2%) и Мурманской (43,7%) областей, а также Камчатского края (40%).

Высокий сезон для загородной недвижимости

Загородный сегмент показал наиболее выраженную сезонную динамику. Совокупный объем выдач на покупку готовых загородных домов и строительство собственных домов (ИЖС) превысил 73 млрд рублей, что составляет более 21% от общего объема ипотечного рынка.

Готовые загородные дома

Традиционный летний сезон, улучшение погодных условий и желание провести лето за городом стимулируют спрос на готовые объекты загородной недвижимости.

Спрос на готовые загородные дома вырос на 54,5% по сравнению с маем и на 103,7% в годовом выражении. По итогам июня россияне оформили ипотеку на покупку готовых домов на сумму 44,2 млрд рублей. Доля этого сегмента в общей структуре выдач достигла 12,8%.

Регионами-лидерами по доле готовых домов в выдачах по итогам июня стали не изменились по сравнению с прошлым месяцем Оренбургская область (38,8%), Ставропольский край (32,1%) и Республика Татарстан (23%).

Индивидуальное жилищное строительство

Существенный ежемесячный прирост продемонстрировал и рынок ИЖС: выдачи выросли на 66,3% к маю и на 90,2% к июню прошлого года, достигнув 29,1 млрд рублей. Доля ИЖС в общей структуре выдач составила 8,4%.

Уверенный рост кредитования строительства собственных домов отражает долгосрочный тренд на индивидуализацию жилья: всё больше россиян предпочитают строить дом по своему вкусу вместо покупки готового объекта.

В марте регионом с наиболее заметным спросом на ИЖС стала Республика Саха (Якутия) (22,4%). В тройку лидеров также вошли Астраханская область (16,1%) и Забайкальский край (20,9%).

Как считали аналитики

С января 2025 года доля рынка в зависимости от продукта (первичное, вторичное, загородное жилье и нецелевой кредит под залог недвижимости) рассчитывается по объемам выданных ипотечных кредитов, а не их количеству. В общие объемы выдач включены и последующие выдачи (транши).