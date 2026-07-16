Пострадавшие от разлива реки дома в Глазове переподключили к электричеству

Работы по ликвидации последствий разлива реки продолжаются в Глазове. Фото: vk.com/konovaloovsn

После разлива воды из-за обильных осадков река Сыга в Глазове наконец полностью вошла в русло в черте города. Об этом в соцсетях сообщил глава города Сергей Коновалов.

Проезжая часть и пешеходные мосты освободились от воды. Спасатели продолжают обследовать мостовые конструкции на предмет заторов – после «большой воды» в реке осталось много крупного мусора и сломанных деревьев, которые прибивает к опорам. При содействии спасательной службы уже расчистили несколько участков, в том числе у моста на объездной дороге к Новой мебельной фабрике, а также пешеходные мосты на улицах Кирова и Технической.

Все жилые дома подключены к электроэнергии. Продолжается подключение газа – для этого необходимо присутствие жильцов дома или их контактные данные, чтобы мастер мог связаться с ними. Оставить номер телефона можно по телефонам горячей линии 66-082, 66-107 либо рабочим группам администрации, которые обходят дома.

Фото: vk.com/konovaloovsn

Штаб КЧС переключает внимание с восстановления энергоснабжения на разбор завалов, уборку улиц в частном секторе, ремонт размытых дорог и вывоз мусора. После встречи с жителями Западного поселка принято решение организовать вывоз мусора прямо с улиц – на участки принесло много крупных досок и веток, выносить их на контейнерные площадки тяжело. Жители каждой улицы могут определить несколько мест для складирования мусора, чтобы он не мешал проезду, но был доступен для спецтехники. Вывоз планируют организовать в ближайшие дни.

Для оценки ущерба создается специальная комиссия, решаются юридические и организационные вопросы. Горячая линия продолжает собирать контакты пострадавших домовладений.

Глазовская межрайонная больница и управление Роспотребнадзора организовали вакцинацию жителей подтопленных территорий от гепатита А. Стационар больницы полностью восстановил работу после подтопления подвала, плановые операции возобновятся уже сегодня.

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