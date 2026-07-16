Новые деревья высадили на Бульваре имени Воскресенского в Ижевске

Высаженным деревьям от 6 до 7 лет. Фото: администрация Ижевска

В Ижевске на Бульваре имени Александра Воскресенского высадили шесть саженцев декоративных яблонь и два саженца рябины. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Удмуртии.

«Деревьям 6-7 лет, они уже достаточно окрепшие для хорошей приживаемости», – отметили в мэрии.

Работы в рамках проекта «Зеленый код» провели местные жители и участники благотворительного фонда «Детский и взрослый хоспис «Дом под крылом».

Фото: администрация Ижевска

Ранее аналогичные акции провели в Сквере Победы, в парке Тишино, у Лицея № 22, на территории спортшколы «Зенит» и у центра «Граница».

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте, МАХ и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Эскизный проект благоустройства набережной представили в Ижевске

Мужчина из Удмуртии избил знакомую за пролитое на пол пиво

Картофель и бензин вновь подорожали в Удмуртии