Новые деревья высадили на Бульваре имени Воскресенского в Ижевске

В Ижевске на Бульваре имени Александра Воскресенского высадили шесть саженцев декоративных яблонь и два саженца рябины. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Удмуртии.
«Деревьям 6-7 лет, они уже достаточно окрепшие для хорошей приживаемости», – отметили в мэрии.
Работы в рамках проекта «Зеленый код» провели местные жители и участники благотворительного фонда «Детский и взрослый хоспис «Дом под крылом».
Ранее аналогичные акции провели в Сквере Победы, в парке Тишино, у Лицея № 22, на территории спортшколы «Зенит» и у центра «Граница».
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