Фасады домов на улице Пушкинской реставрируют в Ижевске

В Ижевске продолжают реставрацию фасадов в центре города. Фото: vk.ru/d_a_chistyakov

Фасады домов в центре Ижевска продолжают ремонтировать. О ходе работ ВКонтакте рассказал Глава столицы Удмуртии Дмитрий Чистяков.

Сейчас в работе находится 7 домов. На доме № 200 по улице Пушкинской в этом году заканчивают ремонт венчающей башни. Дом № 204 готовят к полной реставрации – леса установлены, работы начались, и завершить их планируют до конца осени. По адресу Пушкинская, 182 обновление фасада также обещают закончить к ноябрю.

Контракт на ремонт фасада школы № 30 уже заключен, подрядчик приступит к работам в ближайшее время. На улице Ленина, 17 в этом строительном сезоне выполнят первый этап ремонта протяженного фасада, а полностью объект приведут в порядок в 2027 году.

Фото: vk.ru/d_a_chistyakov

Для домов на Пушкинской, 196 и Советской, 19 сейчас корректируют проектную документацию – их полноценное преображение запланировано на следующий сезон.

Рабочие не просто обновляют штукатурный слой, но и бережно восстанавливают архитектурные детали, декоративные элементы и балконы, сохраняя исторические цветовые решения фасадов.

Ранее на Пушкинской отремонтировали 9 домов. Кроме того, сейчас идут похожие работы на фасадах домов на улице Удмуртской.

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