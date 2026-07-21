Уборочная кампания стартовала в Удмуртии

Уборочная кампания началась в Удмуртии. Фото: канал Романа Габдрахманова в МАХ

Уборочная кампания началась в Удмуртии, – первыми на поля вышли комбайнеры для сбора озимого рапса. Об этом в соцсетях сообщил вице-премьер правительства региона Роман Габдрахманов.

Первый намолот состоялся в селе Кигбаево, где аграрии обмолотили 20 гектаров и получили 34 тонны семян. В хозяйстве «Батыр» Селтинского района с 16 гектаров собрали 22 тонны. Следом эстафету готовы принять земледельцы Увинского района – фермерскому хозяйству «Штумф» предстоит убрать рапс с 218 гектаров.

«В прошлом году в Удмуртии получили 804,7 тысячи тонн зерна в амбарном весе, в том числе урожай рапса составил 14 тысяч тонн. Рассчитываем, что в этом году результат будет примерно на уровне прошлогоднего», – отметил Роман Габдрахманов.

Фото: канал Романа Габдрахманова в МАХ

Техническая готовность к уборочной оценивается в 90%: в строю находятся 685 зерноуборочных комбайнов. Для приемки и обработки зерна подготовлены 280 сушильных комплексов. Ситуация с обеспечением горюче-смазочными материалами, по словам вице-премьера, находится на контроле.

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