Пассажирка «семерки» пострадала в ДТП под Ижевском

Машина виновника отправлена на штрафстоянку. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Около 22:00 20 июля ДТП с участием трех легковых автомобилей произошло у дома № 2 по ул. Полесской в селе Октябрьский Завьяловского района, сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

43-летний водитель «Хендэ Гетц» выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2107. От удара «семерка» врезалась в припаркованный автомобиль Lada X-Ray.

В результате инцидента пострадала 20-летняя пассажирка ВАЗа.

Отмечено, что у водителя иномарки был подтверждено состояние алкогольного опьянения (показания прибора – 1,438 мг/л спирта в выдыхаемом воздухе). Впрочем, с результатами теста мужчина не согласился, а от прохождения медосвидетельствования отказался.

В его отношении составлены административные материалы, а машина отправлена на спецстоянку.

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