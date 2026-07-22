В соцсетях Удмуртии появился фейк о формировании отрядов для помощи аграриям

Фейковый приказ. Фото: ЦУР Удмуртии

В социальных сетях и мессенджерах Удмуртии появился поддельный документ, якобы подписанный Главой региона, о введении специальных мер по обеспечению продовольственной безопасности и поддержке агропромышленного комплекса в 2026 году. Об этом предупредили в пресс-службе ЦУР республики.

В фальшивом указе, в частности, говорится о формировании добровольческих трудовых отрядов для помощи аграриям в уборочной кампании. Документ даже устанавливает количественную норму – 5% от штатной численности сотрудников организаций, студентов очной формы обучения и членов ветеранских объединений.

Власти официально опровергают эту информацию: данный указ не издавался, его содержание не соответствует действительности.

Жителей Удмуртии призывают проверять любую информацию и доверять только официальным источникам, не распространяя непроверенные данные.

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