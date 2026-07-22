Женщину из Удмуртии осудили за избиение престарелой матери

Приговор в законную силу пока не вступил Фото: Сергей ГРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

40-летняя жительница Юкаменского района признана виновной в нанесении побоев престарелой матери. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

Усановлено, что в мае 2026 года женщина выпивала у себя дома. В это время между ней и ее матерью возник конфликт, и подсудимая напала на потерпевшую и ударила ее по лицу и телу.

Суд назначил женщине наказание в виде ограничения свободы сроком на 8 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

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