Дополнительные ограничения на проезд транспорта введут на Удмуртской в Ижевске

Ограничения будут действовать с 23 по 27 июля. Фото: администрация Ижевска

Новую схему временного ограничения движения на улице Удмуртской в Ижевске введут с 23 по 27 июля. Об этом предупредили в пресс-службе администрации города.

Проезд по магистрали будет сохраняться по двум полосам: одна – в сторону центра, другая – из центра. Дополнительно перекроют пересечения с улицами Лихвинцева, Красногеройской и переулком Широким. Поворот с Удмуртской на Лихвинцева в направлении Радиозавода останется доступным.

Кроме того, в направлении центра для общественного транспорта будет работать только одна остановка – у перекрестка с Базисной.

Водителей и пассажиров просят учитывать эти изменения при планировании поездок. Ограничения вводятся на время проведения дорожных работ в рамках капремонта улицы Удмуртской.

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