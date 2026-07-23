Партии выдвинули в Удмуртии 15 одномандатников на выборы в Госдуму

В Удмуртии завершилось выдвижение кандидатов по одномандатным округам на выборах депутатов Госдуму России. По данным Избиркома республики, по двум округам политические партии выдвинули в общей сложности 15 человек.
Удмуртский округ № 38:
- Тенсин Максим Владимирович (ЛДПР);
- Журавлева Татьяна Сергеевна («Новые люди»);
- Гвоздак Иван Михайлович (КПРФ);
- Исаев Андрей Константинович («Единая Россия»);
- Залялов Альберт Милсович («Справедливая Россия);
- Мишкин Юрий Алексеевич («Коммунисты России»).
Ижевский округ № 39:
- Володоманов Владимир Олегович (ЛДПР);
- Шестаков Станислав Семенович («Новые люди»);
- Балахонцев Юрий Анатольевич (КПРФ);
- Гарин Олег Владимирович («Единая Россия»);
- Головков Антон Владимирович «Справедливая Россия»;
- Садыкова Юлия Андреевна («Родина»);
- Боронина Ия Юрьевна («Яблоко»);
- Салтыков Андрей Владимирович («Зеленые»);
- Бузанов Константин Владимирович («Партия пенсионеров»).
«Сейчас идет проверка представленных документов и регистрация кандидатов. Прием документов на регистрацию завершится 5 августа», - говорится в сообщении.
Прием документов на регистрацию завершится 5 августа. Фото: Избирком Удмуртии
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