Партии выдвинули в Удмуртии 15 одномандатников на выборы в Госдуму

Прием документов на регистрацию завершится 5 августа. Фото: Избирком Удмуртии

В Удмуртии завершилось выдвижение кандидатов по одномандатным округам на выборах депутатов Госдуму России. По данным Избиркома республики, по двум округам политические партии выдвинули в общей сложности 15 человек.

Удмуртский округ № 38:

- Тенсин Максим Владимирович (ЛДПР);

- Журавлева Татьяна Сергеевна («Новые люди»);

- Гвоздак Иван Михайлович (КПРФ);

- Исаев Андрей Константинович («Единая Россия»);

- Залялов Альберт Милсович («Справедливая Россия);

- Мишкин Юрий Алексеевич («Коммунисты России»).

Ижевский округ № 39:

- Володоманов Владимир Олегович (ЛДПР);

- Шестаков Станислав Семенович («Новые люди»);

- Балахонцев Юрий Анатольевич (КПРФ);

- Гарин Олег Владимирович («Единая Россия»);

- Головков Антон Владимирович «Справедливая Россия»;

- Садыкова Юлия Андреевна («Родина»);

- Боронина Ия Юрьевна («Яблоко»);

- Салтыков Андрей Владимирович («Зеленые»);

- Бузанов Константин Владимирович («Партия пенсионеров»).

«Сейчас идет проверка представленных документов и регистрация кандидатов. Прием документов на регистрацию завершится 5 августа», - говорится в сообщении.

Прием документов на регистрацию завершится 5 августа. Фото: Избирком Удмуртии

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