Погода в Ижевске на 20 июля: солнце, грозы и до +30°С

Хорошего дня! Фото: Амир Закиров. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 24 июля, в Ижевске ожидается солнечная погода, возможны грозы. Такой прогноз дает Гидрометцентр Удмуртии.

Столбик термометра в дневные часы поднимется до +28°..+30°С, ветер юго-восточный, 6-11 м/с, при грозе – до 15-20 м/с.

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