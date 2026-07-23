В ДТП с лосем на трассе Ижевск – Ува пострадали двое мужчин

Около 04:30 22 июля 41-летний водитель автомобиля «Митсубиси Аутлендер» сбил лося на 20 км трассы Ижевск – Ува в Завьяловском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.
Машина оказалась в кювете. В результате ДТП пострадали водитель иномарки и его 21-летний пассажир.
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