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НовостиПроисшествия23 июля 2026 17:04

В ДТП с лосем на трассе Ижевск – Ува пострадали двое мужчин

Машина вылетела в кювет
СУББОТИН Егор
Автомобилистов просят быть внимательнее на загородных трассах. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Автомобилистов просят быть внимательнее на загородных трассах. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Около 04:30 22 июля 41-летний водитель автомобиля «Митсубиси Аутлендер» сбил лося на 20 км трассы Ижевск – Ува в Завьяловском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Машина оказалась в кювете. В результате ДТП пострадали водитель иномарки и его 21-летний пассажир.

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