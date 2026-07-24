Похищенное вернули хозяевам. Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

В столице Удмуртии по подозрению в серии краж задержали 21-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Установлено, что в марте-июле текущего года нетрезвый молодой человек похищал электросамокаты, стоявшие у подъездов многоквартирных домов в Ленинском районе. Всего он успел угнать шесть самокатов, ущерб оценили в 250 тыс. руб.

Серийного похитителя электросамокатов задержали в Ижевске Видео: пресс-служба МВД по Удмуртии

Возбуждены уголовные дела, обвиняемый отпущен под подписку о невыезде.

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