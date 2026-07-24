Утром 24 июля в Удмуртии объявили сигнал «Опасное небо» из-за ракетной угрозы

Ввели сигнал «Опасное небо» в Удмуртии

В Удмуртии утром 24 июля ввели режим «Опасное небо» — сигнал о ракетной угрозе. Глава республики Александр Бречалов сообщил об этом в своих соцсетях в 6:54.

В столице региона были задействованы системы экстренного оповещения — сирены работали по всему городу. Власти призвали жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности: не вести видеосъёмку, держаться подальше от любых обломков и незамедлительно информировать экстренные службы по номеру 112 о всех подозрительных объектах.

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