В аэропорту Ижевска введен режим «Ковер»

Режим «Ковер» ввели в аэропорту Ижевска

В международном аэропорту Ижевска имени М. Т. Калашникова с раннего утра 24 июля введены временные ограничения на движение воздушных судов. В 07:50 на территории воздушной гавани и в прилегающем воздушном пространстве радиусом 100 км начал действовать специальный режим «Ковер». Об этом в своем канале «МАХ» оповестил председатель Государственного комитета Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин.

Эта мера предполагает полную остановку всех взлётно-посадочных операций на неопределённый срок. Ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности в воздушной зоне.

Аэропорт работает в штатном режиме в части обслуживания пассажиров на земле, однако вылеты и прилёты могут быть задержаны. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями на официальном сайте аэропорта, в онлайн-табло и у представителей авиакомпаний.

Информация о снятии ограничений будет опубликована дополнительно.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!