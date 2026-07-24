Сигналы «Опасное небо» и «Ракетная опасность» отменили в Удмуртии 24 июля

Сигналы «Опасное небо» и «Ракетная опасность» отменили в Удмуртии. Фото: правительство Удмуртии

24 июля в 9:00 в Удмуртии отменили сигналы «Опасное небо» и «Ракетная опасность». Об этом в соцсетях сообщил Глава региона Александр Бречалов.

Кроме того, снят запрет на прием и вылет самолетов в аэропорту. Напомним, ограничения ввели в 7:50 для обеспечения безопасности в республике. За время их действия сообщений о ЧП не поступало.

Жителей Удмуртии просят не паниковать и соблюдать меры предосторожности.

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