Ремонт Каменской школы в Удмуртии сдвинули на 2026 год

Сдать школу в Каменном планируется в 2027 году Фото: Сергей ГРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сроки начала ремонта школы в деревне Каменное в Завьяловском районе передвинули на 2026 год. Об этом в соцсетях сообщил Глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Ремонт школы в Каменном был запланирован на 2027 год, но мы нашли возможность сдвинуть сроки и начнем ремонт уже этой осенью. В этом году у нас хороший план по ремонту – 11 школ, но мы к ним добавили еще три. Это ижевские школы № 62 и 52, и Каменскую школу», – сказал руководитель региона.

Сдать школу в Каменном планируется в 2027 году.

Напомним, жители деревни неоднократно жаловались на переполненность школы и даже обращались на прямую линию к Президенту России – на тот момент в школе обучалось почти 900 детей, при том, что учреждение рассчитано лишь на 350 учеников. Ранее в администрации района сообщали, что строительство новой школы запланировано на Каменской территории до 2030 года.

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