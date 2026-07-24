Более 1,3 тысячи выпускников подали заявления на пересдачу ЕГЭ в Удмуртии

Самыми востребованными предметами для пересдачи стали обществознание, русский язык, профильная математика и информатика Фото: Диля Ахмадишина. Перейти в Фотобанк КП

Около 73% выпускников Удмуртии улучшили результаты ЕГЭ после пересдачи. Это немного ниже показателя прошлого года, когда 80% экзаменующихся получили более высокий балл на второй попытке. Об этом сообщили на брифинге замминистра образования и науки Удмуртии Тамара Ворожцова и директор Центра оценки качества образования Дмитрий Дектерев.

Дни пересдачи проходили 8 и 9 июля. Заявления на пересдачу подавали 1 357 человек.

Чаще всего одиннадцатиклассники пересдавали обществознание, русский язык, профильную математику и информатику.

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