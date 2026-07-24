В Устиновском районе Ижевска продолжаются работы по благоустройству «Ива парка». О ходе работ рассказали в пресс-службе администрации столицы Удмуртии.
Проект разбит на три этапа: первые два планируют завершить осенью этого года, третий – в 2027-м. Финансирование ведется из бюджета республики и завода «АвтоВАЗ».
Сейчас территория парка огорожена. Строители готовят монолитные плиты под будущие павильоны, формируют основание входной группы и приступают к устройству пешеходных маршрутов. В ближайшее время начнется монтаж ограждений и установка светодиодной подсветки настилов, которая создаст эффект «парящей» дорожки.
Центральным объектом парка станет 11-метровая смотровая башня. Также здесь появятся входная группа, пирс с шезлонгами, торговые павильоны, детская площадка, спортивные зоны с площадками для волейбола, баскетбола и воркаута, а также пандусы для маломобильных групп граждан. Запланирована масштабная высадка зеленых насаждений – около 80 новых деревьев и кустарников.
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