На мужчину возбудили уголовное дело. Фото: скриншот видео МВД Удмуртии

Утром 23 июля на объездной трассе Воткинска сотрудники Госавтоинспекции остановили 51-летнего водителя автомобиля «КамАЗ-43114». Об этом сообщили в пресс-службе МВД Удмуртии.

При проверке документов инспекторы заметили у мужчины явные признаки опьянения: характерный запах изо рта и покраснение кожи лица. Освидетельствование на алкотекторе подтвердило наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе – прибор показал 0,369 мг/л. Водителя отстранили от управления, машину поместили на спецстоянку.

Пьяного водителя КамАЗа задержали на трассе в Удмуртии Видео: МВД Удмуртии

В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение. В связи с этим возбуждено уголовное дело по части первой статьи 264.1 УК РФ за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

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