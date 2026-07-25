Подросток на самокате сбил женщину на тротуаре в Ижевске

ГАИ напоминает: на тротуарах и велопешеходных дорожках преимущество в движении имеют пешеходы. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

23 июля очередная дорожная авария с участием средств индивидуальной мобильности произошла в Ижевске, сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

Установлено, что 14-летний подросток, двигаясь на электросамокате по тротуару на улице Ленина (у речки Карлутки) сбил 45-летнюю женщину.

Пешехода с травмами доставили в больницу.

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