Подросток на самокате сбил женщину на тротуаре в Ижевске

23 июля очередная дорожная авария с участием средств индивидуальной мобильности произошла в Ижевске, сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.
Установлено, что 14-летний подросток, двигаясь на электросамокате по тротуару на улице Ленина (у речки Карлутки) сбил 45-летнюю женщину.
Пешехода с травмами доставили в больницу.
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