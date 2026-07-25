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НовостиПроисшествия25 июля 2026 5:00

Сигнал «Опасное небо» отменили в Удмуртии 25 июля

Сигнал «Беспилотная опасность» продолжает действовать
СУББОТИН Егор
Жителей просят сохранять спокойствие

Жителей просят сохранять спокойствие

Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Утром 25 июля в Удмуртии вновь действовал сигнал «Опасное небо», в Ижевске включали сирены. Глава региона Александр объявил о его введении в 06:34, об отмене – в 08:21.

Информации об атаках с воздуха, разрушениях и жертвах не поступало.

Ограничения на полеты в аэропорту Ижевска не вводились.

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