Сигнал «Беспилотная опасность» отменили в Удмуртии

Об атаках с воздуха не сообщалось. Фото: архив

В 10:00 25 июля отменили сигнал «Беспилотная опасность». Об этом сообщил председатель Госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Напомним, ранее в регионе действовал сигнал «Опасное небо».

Информации об атаках с воздуха, разрушениях и жертвах не поступало. Ограничения на полеты в аэропорту Ижевска не вводились.

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