Жителя Ижевска задержали при попытке кражи из магазина техники

Похищенные вещи возвращены владельцу магазина. Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

В Первомайском районе Ижевска по подозрению в покушении на кражу задержали 26-летнего ранее судимого местного жителя, сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

По версии органов дознания, вечером мужчина зашел в магазин цифровой техники, расположенный в торговом центре. Спрятавшись в подсобном помещении, он вышел ночью, когда ТЦ был уже закрыт. Подозреваемый приготовил к хищению технику общей стоимостью более 177 тыс. руб., однако при попытке покинуть помещение сработала сигнализация. Прибывшие полицейские задержали мужчину.

Возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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