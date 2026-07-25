Жителя Ижевска задержали при попытке кражи из магазина техники

В Первомайском районе Ижевска по подозрению в покушении на кражу задержали 26-летнего ранее судимого местного жителя, сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии.
По версии органов дознания, вечером мужчина зашел в магазин цифровой техники, расположенный в торговом центре. Спрятавшись в подсобном помещении, он вышел ночью, когда ТЦ был уже закрыт. Подозреваемый приготовил к хищению технику общей стоимостью более 177 тыс. руб., однако при попытке покинуть помещение сработала сигнализация. Прибывшие полицейские задержали мужчину.
Возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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