Дорогу размыло у деревни в Глазовском районе Удмуртии

Сейчас восстановительные работы начать нельзя. Фото: Галина Аверкиева

Сильные дожди вновь размыли насыпь на дороге к деревне Порпиево в Глазовском районе Удмуртии, сообщила Глава района Галина Аверкиева на своей странице в ВК.

«К сожалению, стихия вновь нанесла ущерб инфраструктуре: пострадала насыпь на дороге в деревню Порпиево. Совсем недавно мы восстановили ее после предыдущего удара паводка», - написала она.

Для детальной оценки повреждений и разработки плана дальнейших действий на место выехала комиссия. К работам по восстановлении дороги приступят после снижения уровня воды в реке.

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