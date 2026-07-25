Грозы ожидаются в Удмуртии 26 июля

В ночь на воскресенье, 26 июля, в Удмуртии ожидается ухудшение погодных условий – местами вновь пройдут грозы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Жителей при грозе просят не прятаться под отдельно стоящими деревьями и обходить шаткие строения.
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