Грозы ожидаются в Удмуртии 26 июля

Телефон экстренных служб – 112. Фото: архив

В ночь на воскресенье, 26 июля, в Удмуртии ожидается ухудшение погодных условий – местами вновь пройдут грозы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Жителей при грозе просят не прятаться под отдельно стоящими деревьями и обходить шаткие строения.

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