Женщина погибла в столкновении «Москвича» и пожарного «Урала» в Ижевске

На месте ДТП работают оперативные службы. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Около 14:10 25 июля дорожная авария со смертельным исходом произошла на 10 км трассы Ижевск – Якшур-Бодья в Октябрьском районе города, сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Установлено, что 48-летняя женщина-водитель автомобиля «Москвич 3», выезжая со второстепенной дороги, столкнулась с пожарным грузовиком «Урал», который следовал по главной.

В результате ДТП водителя «Москвича» погибла на месте, ее пассажиры – женщины 74 и 44 лет – получили травмы и были доставлены в больницу.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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