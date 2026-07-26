Два человека погибли в ДТП с фурой на трассе в Удмуртии

Смертельное ДТП произошло вечером в субботу Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Смертельная авария произошла вечером 25 июля на федеральной трассе в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии.

По предварительным данным, около 22:30 на 197-м километре автодороги 75-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на полосу встречного движения в месте, где такой маневр запрещен, и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом, за рулем которого находился 50-летний мужчина.

В результате аварии водитель легковушки и его 72-летняя пассажирка получили смертельные травмы и скончались на месте происшествия.

После столкновения пожарные-спасатели деблокировали погибших из искореженного автомобиля. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.

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