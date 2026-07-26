Повышенная пожароопасность объявлена в Удмуртии из-за жары

В ближайшие дни дневная температура воздуха будет держаться на отметке в +36 градусов Фото: Сергей ГРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие дни в Удмуртии ожидается аномально жаркая погода. По прогнозу Удмуртского гидрометцентра, 26 и 27 июля температура воздуха в республике может держаться на отметке в +35…+36 градусов.

Как сообщили в Госкомитете Удмуртии по делам ГО и ЧС, на фоне жары в регионе прогнозируется третий класс пожарной опасности. Из-за сухой растительности и усиления ветра до 12–14 м/с даже небольшое возгорание способно быстро распространиться.

Жителям напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности: не разводить костры, не сжигать мусор, не бросать непотушенные окурки и спички, а также не оставлять на открытом солнце стеклянные бутылки и другие предметы, которые могут стать причиной возгорания.

Спасатели также призывают соблюдать осторожность во время отдыха у водоемов. Купаться рекомендуется только на официальных пляжах, не оставлять детей без присмотра и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, специалисты советуют избегать длительного пребывания на солнце с 11:00 до 17:00, пить достаточное количество воды и носить легкую светлую одежду и головные уборы.

При обнаружении возгорания жителей просят незамедлительно звонить по телефонам 101 или 112.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте, МАХ и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дорогу размыло у деревни в Глазовском районе

Жителя Ижевска задержали при попытке кражи из магазина техники

Сигнал «Беспилотная опасность» отменили в Удмуртии