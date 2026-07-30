30 июля с 07:30 в Удмуртии действует сигнал «Беспилотная опасность»

Жителей Удмуртии просят быть внимательными и пользоваться только проверенными источниками информации. Фото: канал «МАХ» Андрея Шуткина

С 07:30 30 июля на территории Удмуртской Республики введен режим «Беспилотная опасность». Сигнал оповещения запущен по всей территории региона. Об этом в своем канале «МАХ» рассказал председатель Государственного комитета Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин.

Власти призывают граждан не поддаваться панике, сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. В случае необходимости экстренной помощи – звонить по телефону 112. Единая служба спасения работает в штатном режиме и готова к оперативному реагированию.

О снятии режима будет объявлено дополнительно. Следите за сообщениями местных властей и экстренных служб.

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