С 08:05 30 июля в Удмуртии ввели режим «Ковер»

Прием и отправка рейсов приостановлены. Фото: канал «МАХ» Андрея Шуткина

Утром 30 июля в международном аэропорту Ижевска введены временные ограничения на движение воздушных судов. В 08:05 на территории воздушной гавани и в прилегающем воздушном пространстве радиусом 100 км начал действовать режим «Ковер». Об этом в своем канале «МАХ» рассказал председатель Государственного комитета Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин.

В связи с этим все взлеты и посадки самолетов временно приостановлены. Аэропорт продолжает обслуживать пассажиров на земле, однако вылеты и прилеты могут быть задержаны или перенесены.

Рекомендуется регулярно проверять актуальную информацию на табло аэропорта и на сайтах авиакомпаний. О возобновлении штатной работы будет сообщено дополнительно.

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