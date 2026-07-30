30 июля в 8:23 в Удмуртии объявлен сигнал «Опасное небо»

Жителям Удмуртии рекомендовано укрыться в помещениях без окон и не приближаться к дронам. Фото: канал «МАХ» Ольги Абрамовой

30 июля в Удмуртии введен сигнал «Опасное небо» – угроза атаки беспилотных воздушных судов. Оповещение затронуло Кизнерский, Граховский, Можгинский, Алнашский, Киясовский, Сарапульский, Камбарский и Каракулинский районы, а также города Можга и Сарапул. В указанных населенных пунктах включены сирены. Об этом рассказала в канале «МАХ» врио Главы Удмуртии Ольга Абрамова.

Власти призывают жителей сохранять спокойствие и следовать простым правилам безопасности: при нахождении на улице укрыться в здании или подземном переходе, в транспорте – выйти и найти убежище, в здании – спуститься в подвал или на паркинг, в квартире – выбрать комнату без окон и сесть на пол.

Категорически запрещается пытаться сбить беспилотник, подбирать обломки, фотографировать или снимать дрон на видео. При обнаружении БПЛА следует незамедлительно звонить по номеру 112.

В 8:36 сигнал «Опасное небо» объявили в Селтинском, Сюмсинском, Увинском, Вавожском районах.

Информация об отмене режима будет опубликована позже.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!