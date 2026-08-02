Гороскоп на 3 августа: Близнецам лучше не доверять незнакомцам, а Козерогам – действовать нестандартно

Превью Вселенная благосклонна к вашим начинаниям, действуйте! Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Астролог из Ижевска Хельга Кольт составила прогноз на понедельник для всех знаков зодиака.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Смотрите на шаг вперед и не оглядывайтесь на прошлое: дальше вас ждут только хорошие перемены. В ближайшие дни лучше рассчитывать исключительно на собственные силы, иначе придется тратить время на исправление чужих промахов. К тому же до одного из самых значимых событий в вашей жизни осталось совсем немного – сейчас особенно важно сохранять собранность и внутренний настрой.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Хороший день для того, чтобы устанавливать новые связи и укреплять уже начавшиеся отношения. Можно смело заниматься семейными вопросами: близкие охотно поддержат вас, а в сложной ситуации помогут найти нужный выход. Не исключено, что благодаря их своевременному вмешательству удастся избежать финансовых затруднений, бытовых проблем или ненужных переживаний.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

День для новых начинаний складывается не самым удачным образом: возможны разногласия, споры и непростые разговоры, которые могут выбить из колеи даже самых спокойных людей. Лучше не торопиться с важными решениями и по возможности отложить запуск новых дел на более подходящее время. Особую осторожность стоит проявить в общении с незнакомцами: даже если они кажутся очень приятными, не спешите доверять первому впечатлению.

Рак (21 июня – 22 июля)

Не исключено, что вы сделаете для себя важное открытие, но для осознания понадобится время, чтобы все встало на свои места. Сейчас лучше сохранять спокойствие, задавать вопросы и не торопиться с решительными шагами. И не спешите с окончательными выводами: то, что сначала покажется очевидным, может оказаться совсем не таким, как есть на самом деле. День требует внимательности, наблюдательности и умения смотреть глубже – полезно прислушиваться к деталям и не доверять первому впечатлению.

Лев (23 июля – 22 августа)

Проявите настойчивость в решении задач, но действуйте без излишнего напора: сейчас важно добиться результата спокойно и расчетливо. Сосредоточьтесь на продуманных шагах, терпении и последовательности. Именно это поможет избежать ошибок и удержать ситуацию под контролем. Не стоит идти на рожон и вступать в открытое противостояние – в таком формате вы рискуете лишь потратить силы и время.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Постарайтесь не отступать от своих обещаний и твердо придерживаться выбранного курса. Особенно важно говорить и действовать уверенно, не допуская сомнений в собственных решениях. Следуйте заранее намеченному плану, сохраняйте концентрацию и не позволяйте внезапным трудностям сбить вас с ритма – так вы сможете быстрее прийти к нужному результату. С близким человеком позвольте себе чуть больше.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Отличное время для проявления инициативы: у вас получится не только успешно решить текущие вопросы, но и заметно расширить горизонты, открыв для себя новые перспективы. Особенно благоприятно сегодня обсуждать планы, договариваться о совместных проектах и искать нестандартные решения там, где раньше они казались недоступными. В отношениях с партнером самое время добавить капельку чертовщинки: легкая импровизация, неожиданное свидание или необычный сюрприз помогут оживить чувства.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Хороший день для полезных знакомств, поэтому не отказывайтесь от приглашений и предложений куда-то сходить: именно в неформальной обстановке могут появиться интересные контакты и новые возможности. Общение сегодня способно не только расширить кругозор, но и подсказать неожиданное решение давней задачи. Одиноких Скорпионов звезды не радуют: нужный человек пока не в вашем кругу.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

На Стрельцов обрушится целый вал задач и проблем. Придется решать их в сжатые сроки. Справиться в одиночку, увы и ах, не получится: стоит обратиться за помощью к коллегам и близким людям в вашем окружении. Это будет не только весомой поддержкой и отличным шансом узнать людей получше и понять, с кем из них по пути, а от кого следует держаться как можно дальше. Стоит уделить внимание своему здоровью, иначе свидания с врачами будут очень частыми.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Проявите всю свою фантазию и смело действуйте по-новому: привычные схемы сегодня уже могут не сработать. День благоприятен для нестандартных решений, свежих идей и творческого подхода, но в делах лучше не форсировать события и внимательно оценивать каждый шаг. Семейным Ракам звезды советуют особенно осторожно подбирать слова: даже невинное замечание может быть воспринято слишком остро.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Постарайтесь избегать даже малейших разногласий с коллегами, а уж вступать в острые дискуссии крайне запрещено – это может весьма негативно отразиться на вашей позиции в компании. С незнакомыми людьми сохраняйте дистанцию и не спешите делиться личной информацией. Особое внимание стоит уделить своим половинкам: иногда маленькая забота помогает остановить волну недовольства и вернуть в отношения гармонию.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Будьте открыты, дружелюбны и активны – сегодня ваш позитивный настрой, искренний интерес к людям и готовность к диалогу помогут произвести отличное впечатление и добиться заметных результатов. Будьте внимательны с заполнением договоров и финансовых бумаг: действуйте осторожно, продумывайте каждый шаг и каждое решение. Умерьте свою активность в поиске пары (конечно, если вы одиноки) – возможно, скоро в вашем окружении неожиданно появятся именно тот, кто вам нужен.