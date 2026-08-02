Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 августа 2026 6:11

Два грузовика столкнулись на федеральной трассе в Игринском районе

Пострадали два человека
СУББОТИН Егор
Причины ДТП устанавливаются. Фото: ЕДДС Игринского района

Причины ДТП устанавливаются. Фото: ЕДДС Игринского района

Около 15:30 1 августа дорожное происшествие зарегистрировали на участке федеральной трассы в Удмуртии. Как сообщили в ЕДДС Игринского района, на территории ТО «Кабачигуртский» столкнулись два грузовых автомобиля.

Водитель грузовика Howo, совершая обгон, по касательной задел фуру Scania. В результате столкновения травмы получили два человека.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте, МАХ и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сигнал «Опасное небо» ввели в Удмуртии 2 августа

Помощницу нотариуса будут судить в Ижевске за незаконную передачу персональных данных

Повредившая чужой автомобиль топором жительница Удмуртии предстанет перед судом