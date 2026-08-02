Два грузовика столкнулись на федеральной трассе в Игринском районе

Около 15:30 1 августа дорожное происшествие зарегистрировали на участке федеральной трассы в Удмуртии. Как сообщили в ЕДДС Игринского района, на территории ТО «Кабачигуртский» столкнулись два грузовых автомобиля.
Водитель грузовика Howo, совершая обгон, по касательной задел фуру Scania. В результате столкновения травмы получили два человека.
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