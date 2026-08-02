Отбой сигналу «Опасное небо» дали в Удмуртии 2 августа

Сохраняйте спокойствие! Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

2 августа в Удмуртии отменили сигнал «Опасное небо», введенный около 09:00 воскресенья. Об этом в соцсетях сообщила врио Главы региона Ольга Абрамова.

«Сигнал «Беспилотная опасность» и режим «Ковер» сохраняются», - написала она.

Жителей Удмуртии просят не паниковать и соблюдать меры предосторожности.

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