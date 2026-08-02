Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 августа 2026 6:52

Отбой сигналу «Опасное небо» дали в Удмуртии 2 августа

Жителей просят соблюдать меры предосторожности
СУББОТИН Егор
Сохраняйте спокойствие!

Сохраняйте спокойствие!

Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

2 августа в Удмуртии отменили сигнал «Опасное небо», введенный около 09:00 воскресенья. Об этом в соцсетях сообщила врио Главы региона Ольга Абрамова.

«Сигнал «Беспилотная опасность» и режим «Ковер» сохраняются», - написала она.

Жителей Удмуртии просят не паниковать и соблюдать меры предосторожности.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте, МАХ и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сигнал «Опасное небо» ввели в Удмуртии 2 августа

Помощницу нотариуса будут судить в Ижевске за незаконную передачу персональных данных

Повредившая чужой автомобиль топором жительница Удмуртии предстанет перед судом