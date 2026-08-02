Отбой сигналу «Опасное небо» дали в Удмуртии 2 августа

Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП
2 августа в Удмуртии отменили сигнал «Опасное небо», введенный около 09:00 воскресенья. Об этом в соцсетях сообщила врио Главы региона Ольга Абрамова.
«Сигнал «Беспилотная опасность» и режим «Ковер» сохраняются», - написала она.
Жителей Удмуртии просят не паниковать и соблюдать меры предосторожности.
Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте, МАХ и читайте нас там, где удобно!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Сигнал «Опасное небо» ввели в Удмуртии 2 августа
Помощницу нотариуса будут судить в Ижевске за незаконную передачу персональных данных
Повредившая чужой автомобиль топором жительница Удмуртии предстанет перед судом