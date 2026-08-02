Отбой сигнала «Беспилотная опасность» и режима «Ковер» дали в Удмуртии

Об атаках БПЛА не сообщалось

В 12:25 2 августа на территории Удмуртии дан отбой сигналу «Беспилотная опасность» и режиму «Ковер». Об этом сообщил председатель Госкомитета региона по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Аэропорт Ижевска возобновил прием и отправку самолетов.

Напомним, ранее в республике отменили сигнал «Опасное небо».

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