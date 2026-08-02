Новая «зебра» появится на ул. Авангардной в Ижевске

Водителей просят учесть изменения. Фото: администрация Ижевска

В Ижевске новый нерегулируемый пешеходный переход организуют на улице Авангардной, перед перекрестком с улицей 8 Марта. Об этом говорится в постановлении на сайте администрации столицы Удмуртии.

Городским службам поручено установить дорожные знаки 1.22 «Пешеходный переход», 1.17 «Искусственная неровность», 1.23 «Дети», 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (40), 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности» (20).

Автомобилистов и пешеходов просят учитывать данные изменения.

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