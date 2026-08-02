Мурал «застолье» появился на здании техникума в Ижевске

Новый яркий мурал наносят на стену здания Ижевского техникума индустрии питания, расположенного на улице Ворошилова, сообщили очевидцы. На фасаде изображены национальные блюда (перепечи, чак-чак, эчпочмак), чайник и чашки, подсолнух и рябина.
Автором мурала «Застолье» в рамках фестиваля уличного искусства «ФормАрт» стал Дмитрий Костицын, сообщили в пресс-службе Главы и правительства Удмуртии.
«Мой рисунок – это момент перед событием, когда ждешь гостей. Здесь есть ощущение присутствия людей разных культур и совместного застолья. Мы все разные, но мы едины в нашей большой стране», – заявил Дмитрий.
Работу приурочили к Году единства народов России.
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