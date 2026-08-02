Беспилотник ударил по машине в Удмуртии, три человека погибли

На месте работают экстренные службы. Фото: нейросеть

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Удмуртии погибли три человека. Как сообщила врио Главы республики Ольга Абрамова, дрон ударил в гражданский автомобиль.

Еще два человека, включая ребенка, доставлены в больницу. Девочку перевезут в Ижевск после стабилизации ее состояния.

«Чудовищное в своей бессмысленности действие – эти люди точно не являлись военной целью», - подчеркнула Абрамова.

Всего за утро над территорией республики сбили два БПЛА.

Обновлено: Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, сообщили в пресс-службе ведомства.

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