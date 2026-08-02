Пострадавших при атаке БПЛА жительниц Удмуртии доставили в Ижевск

Врачи борются за жизни девушек. Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Вертолетом санитарной авиации в Первую Республиканскую клиническую больницу Ижевска доставили двух девушек, в том числе несовершеннолетнюю, которые пострадали в результате атаки украинского беспилотника. Как сообщил министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин, они находятся в тяжелом состоянии.

«Состояние у обеих тяжелое, сейчас врачи борются за их жизнь в операционных», - написал министр в своих соцсетях.

Напомним, дрон ударил по гражданскому автомобилю в одном из северных районов Удмуртии. Три человека погибли.

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