Экс-директора «Городской УК» осудили по делу о хищении 1,7 млн руб. в Ижевске

Ранее его признали виновным по делу о хищении 110 млн руб. Фото: Диля Ахмадишина. Перейти в Фотобанк КП

В Ижевске суд вынес новый приговор бывшему директору ООО «Городская УК», которого признали виновным в присвоении и растрате, сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Установлено, что в 2021-2023 годах обвиняемый собрал с жильцов находящего под управлением ООО дома по ул. Ленина более 1,7 млн руб. в счет оплаты отопления, однако так и расплатился с поставщиком ресурса – ПАО «Т Плюс». Деньги он в дальнейшем потратил на другие нужды компании.

С учетом признания вины и возмещения ущерба, а также наказания по ранее вынесенному приговору суд приговорил его к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима, а также к штрафам на 950 тыс. руб.

Судя по данным сайта Устиновского районного суда, на скамье подсудимых вновь оказался экс-депутат Госсовета Удмуртии Наиль Кутдузов. В мае этого года его вместе с отцом Рауфом Кутдузовым приговорили к длительным срокам по делу о хищении 110 млн руб.

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