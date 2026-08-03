Погода в Ижевске на 4 августа: солнце и до +26°С

Хорошего дня! Фото: Сергей ГРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 4 августа, в Ижевске ожидается солнечная погода, без осадков. Такой прогноз дает Гидрометцентр Удмуртии.

Столбик термометра в дневные часы поднимется до +24°..+26°С, ветер северо-западный, 6-11 м/с.

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