Погода в Ижевске на 4 августа: солнце и до +26°С

Фото: Сергей ГРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Во вторник, 4 августа, в Ижевске ожидается солнечная погода, без осадков. Такой прогноз дает Гидрометцентр Удмуртии.
Столбик термометра в дневные часы поднимется до +24°..+26°С, ветер северо-западный, 6-11 м/с.
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