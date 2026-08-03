Ушедший в отставку премьер Удмуртии может возглавить «Ижавиа»

Ранее АО «Ижавиа» лишилась возможности выполнять рейсы. Фото: архив

Теперь уже бывший председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов может стать гендиректором республиканской авиакомпании «Ижавиа». Об этом со ссылкой на источник, близкий к региональному кабинету министром, сообщают «Известия».

«Ушедший в отставку председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов возглавит государственное авиапредприятие «Ижавиа» (находится в собственности республики), объединяющее одноименную авиакомпанию и аэропорт Ижевска. Действующий гендиректор Александр Синельников, руководивший компанией с 2018 года, покинет должность», - говорится в материале издания.

Официальной информации о месте продолжения карьеры Романа Ефимова пока не поступало. О своей отставке он сообщил несколько часов назад.

Ранее Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта АО «Ижавиа». Из-за этого с 1 августа авиакомпания остановила полеты. Обязательства по проданным билетам выполняют компании-партнеры.

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