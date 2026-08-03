Сотрудниками полиции проводят с семьей профилактические мероприятия. Фото: СК России

В Удмуртии возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») после выявления в соцсетях видеороликов, на которых дети дошкольного возраста грубо матерятся на камеру.

«В соцмедиа сообщается, что мужчина снимает и выкладывает в социальных сетях контент с несовершеннолетними сыном и дочерью, на котором дети используют нецензурную брань», - заявили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Личность отца установлена – это 39-летний житель Вавожского района.

Как сообщили в пресс-службе МВД по региону, в отношении 37-летней матери юных сквернословов составлен протокол об административном правонарушении (ст.5.35 КоАП РФ). Ее мужа привлекут к ответственности в ближайшее время.

Расследование продолжается.

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