Обязанности председателя правительства Удмуртии возложили на Татьяну Чуракову

Татьяна Чуракова работает в правительства Удмуртии почти 9 лет. Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии.

Татьяна Чуракова будет исполнять обязанности премьер-министра Удмуртии, сообщили в пресс-службе Главы республики.

«Полномочия председателя правительства Удмуртской Республики временно возложены на и.о. первого заместителя председателя правительства региона Татьяну Чуракову», - говорится в заявлении.

На этом посту она сменит Романа Ефимова, который 3 августа объявил об уходе с поста премьер-министра.

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